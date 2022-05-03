Житель Вологды пытался украсть сыр из супермаркета на улице Северной

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего местного жителя, который пытался украсть сыр из супермаркета на улице Северной.

Сообщение об инциденте поступило около пяти часов утра. Выяснилось, что молодой человек взял с прилавка несколько упаковок сыра, спрятал их в карманах и рукавах и намеревался уйти не заплатив, но его действия заметили работники торговой точки. Сумма ущерба составила больше тысячи рублей.

«Вологжанин 1999 г. р., ранее привлекавшийся к ответственности за хищения, пояснил, что взял продукты питания для дальнейшей перепродажи», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.