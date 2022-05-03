17-летнего подростка ранили во время охоты под Вологдой

03.05.2022 [Происшествия]

В Вологодской области 17-летнего подростка ранили во время охоты, сообщает «Агентство городских новостей „Москва“» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошёл под Вологдой. Юноша был на охоте с отцом. Вечером 1 мая его доставили в больницу в Москве из Вологодской областной клинической больницы. Диагноз — огнестрельное ранение левой кисти, левого лучезапястного сустава, обширная рана левой кисти с повреждением лучевой и локтевой артерии, нервов и сухожилий, дефект мягких тканей костей запястья и кисти.

«Уточняется, что информация по данному факту доведена до следственного отдела СУ по ЦАО Главного следственного управления России по Москве. Кроме того, проводится проверка УМВД России по Вологодской области», — говорится в сообщении агентства.

Тэги: пострадал человек, охота, ранение, подросток

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