17-летнего подростка ранили во время охоты под Вологдой

В Вологодской области 17-летнего подростка ранили во время охоты, сообщает «Агентство городских новостей „Москва“» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошёл под Вологдой. Юноша был на охоте с отцом. Вечером 1 мая его доставили в больницу в Москве из Вологодской областной клинической больницы. Диагноз — огнестрельное ранение левой кисти, левого лучезапястного сустава, обширная рана левой кисти с повреждением лучевой и локтевой артерии, нервов и сухожилий, дефект мягких тканей костей запястья и кисти.