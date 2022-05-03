На даче в Вологде нашли мину времён Великой Отечественной войны

03.05.2022 [Общество]

На дачном участке в Вологде нашли предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие на место взрывотехники  ОМОН «Вымпел» Росгвардии обследовали находку. Оказалось, что это советская мина калибра 82 мм времён Великой Отечественной войны.

Боеприпас уничтожат в установленном законом порядке.

«Сотрудники Росгвардии напоминают, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо отойти на безопасное расстояние, не приближаться и не подпускать никого к находке, а также в кратчайшие сроки сообщить об обнаружении данного предмета в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Тэги: снаряд, находки, дача, Росгвардия
фото пресс-службы управления Росгвардии по Вологодской области

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