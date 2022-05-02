Пьяный житель Череповца топором разбил окно в доме соседки

В Череповце суд привлёк местного жителя к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. Он топором разбил окно в частном доме соседки.

Потерпевшая пояснила, что вечером, когда она уже спала, пьяный сосед стал стучать в её окна.

«В руке у него был топор, которым он и разбил стекло. Осколками ей порезало руки и ноги. Она выбежала из дома, вызвала полицию и скорую помощь», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и подтвердил, что был пьян. В качестве наказания суд назначил ему штраф в 300 рублей. Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного проникновения в чужое жилище.