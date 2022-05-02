Мошенники обманули пенсионерку из Череповца на 100 тысяч рублей

85-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что ей звонили неизвестные люди, которые сообщили, что её внучка попала в ДТП и находится в больнице.

«Для решения проблем необходимо передать 100 тысяч рублей доверенному лицу, которое в скором времени приедет к ней домой. Пенсионерка выполнила указания мошенников и лишилась своих денег», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Спустя всего полчаса женщина поняла, что её обманули, и заявила об этом в полицию.

Всего в период с 29 апреля по 1 мая полицейские зарегистрировали девять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 408 тысяч рублей. Правоохранители устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.