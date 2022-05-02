Мошенники обманули пенсионерку из Череповца на 100 тысяч рублей

02.05.2022 [Происшествия]

85-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что ей звонили неизвестные люди, которые сообщили, что её внучка попала в ДТП и находится в больнице.

«Для решения проблем необходимо передать 100 тысяч рублей доверенному лицу, которое в скором времени приедет к ней домой. Пенсионерка выполнила указания мошенников и лишилась своих денег», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Спустя всего полчаса женщина поняла, что её обманули, и заявила об этом в полицию.

Всего в период с 29 апреля по 1 мая полицейские зарегистрировали девять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий  мошенников. Общая сумма ущерба составила около 408 тысяч рублей. Правоохранители устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли два жителя Череповца
Завершилось следствие по делу об убийстве 23-летней вологжанки
Виктор Шендерович*: «Писатель Белов перекатывал чужое частное письмо, даже не потрудившись изменить имена»
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Никольского района
Студентки Великоустюгского колледжа просят помощи, чтобы похоронить мать, которая погибла в пожаре
В ходе проведения спецоперации в Украине погиб еще один житель Череповца
«Дорожный вопрос»: Алексей Шумилов о том, какие ремонты пройдут в этом году на дорогах Вологды, и когда исчезнет пробка на Герцена
Тела женщины и двоих детей нашли в доме в Вологде
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Вытегорского района
С вещами на выход! В Вологде бывшего сотрудника педучилища выселили из единственного жилья

Похожие новости

Жителя Череповца обманули на 60 тысяч рублей при покупке запчасти для трактора

Продавец взял с него предоплату, а после перестал выходить на связь

950
0

Три пенсионерки из Череповца отдали мошенникам 400 тысяч рублей, чтобы спасти якобы попавших в беду родственников

Ещё одна череповецкая пенсионерка, у которой мошенники пытались выманить деньги под тем же предлогом, перезвонила родственнику и поняла, что её пытаются обмануть

773
0

В Вологде будут судить жителя Самары за дистанционное мошенничество

В списке потерпевших от действий подозреваемого — жители Владивостока, Вологды, Белгорода, Ижевска и других российских городов.

796
0

Мошенники выманивают средства через популярный сайт по поиску попутчиков

За минувшие сутки в органы внутренних дел Вологодской области поступило два заявления о подобных фактах дистанционных мошенничеств

1487
0

С началом проведения специальной военной операции сократилось количество IT-мошенничеств

Сотрудники вологодского регионального УМВД связывают это с тем, что большинство подобных преступлений совершалось с территории ближнего зарубежья

970
0

Пенсионерка из Вологды за четыре дня отправила мошенникам 627 тысяч рублей

135 тысяч рублей из этой суммы она взяла в кредит. Злоумышленники обещали ей компенсацию за ранее приобретённые лекарства.

962
0

Мошенник обманул жителя Вологды на 28 тысяч рублей

Подозреваемого задержали в Уфе

718
0

Мошенники выманили 30 тысяч рублей у жительницы Череповца, которая хотела купить бумагу для принтера

Женщина заказала 10 коробок бумаги

1250
0

За сутки жители Вологодской области перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей

Одной из потерпевших — пенсионерке из Череповца — злоумышленники пообещали вернуть вклады в финансовую пирамиду из 90-х

805
0

За сутки жители Вологодской области отправили мошенникам около полумиллиона рублей

Одним из пострадавших стал пенсионер из Великого Устюга, который перевёл мошеннице 120 тысяч рублей, желая продать дом

1449
0

Мошенники не смогли убедить трёх пенсионерок из Вологды отправить им деньги

Злоумышленники звонили им под видом родственников, которые якобы попали в беду

783
0

В Нюксенском районе мошенник продал мужчине ОСБ плиты из магазина строительных материалов, выдав их за свои

Деньги за плиты злоумышленник забрал себе, а потерпевший не получил заказанные стройматериалы

1130
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мошенники обманули пенсионерку из Череповца на 100 тысяч рублей
За сутки в Вологодской области ликвидировали два пала сухой травы
На трассе в Вологодском районе перевернулся грузовик
В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель Устюженского района Андрей Бабуев
На реке в Великоустюгском районе пропал рыбак и его 12-летний сын
На трассе в Бабушкинском районе перевернулся автомобиль Лада Приора: водитель погиб
В Череповце женщина вывихнула ногу, спасаясь от пожара в дачном доме
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

919
0
01.05.2022 [БлогоVO]

Раньше мы на демонстрации несли плакаты: «Мир, Труд, Май» и «За Мир во всем Мире», а сейчас без буквы «Z» стало опасно писать слово мир

593
0
28.04.2022 [Обзор Прессы]

Сергей Иевлев: «Когда оформляешь музей, невольно погружаешься в историю»

548
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика