В Череповце женщина вывихнула ногу, спасаясь от пожара в дачном доме

01.05.2022 [Происшествия]

В Череповце 50-летняя женщина получила вывих ноги, спасаясь от пожара в дачном доме.

Сообщение о возгорании дачи в СНТ № 2 «Северсталь» поступило 30 апреля в 21:06. Дом принадлежит пострадавшей. Женщине назначено амбулаторное лечение. Строение сгорело. Всего в доме находилось пять человек, в том числе двое детей. Все самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных.

Предварительная причина пожара — неправильное устройство или неисправность печи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, дача, пострадавшая, травма
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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