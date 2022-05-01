В Череповце женщина вывихнула ногу, спасаясь от пожара в дачном доме

В Череповце 50-летняя женщина получила вывих ноги, спасаясь от пожара в дачном доме.

Сообщение о возгорании дачи в СНТ № 2 «Северсталь» поступило 30 апреля в 21:06. Дом принадлежит пострадавшей. Женщине назначено амбулаторное лечение. Строение сгорело. Всего в доме находилось пять человек, в том числе двое детей. Все самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных.

Предварительная причина пожара — неправильное устройство или неисправность печи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.