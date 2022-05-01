В Вологде служебный пёс Гай помог установить подозреваемого в краже детской коляски

В Вологде кинолог Владимир Копылов со служебным псом по кличке Гай помогли найти подозреваемого в краже детской коляски.

21-летняя потерпевшая рассказала, что вечером оставила коляску на лестничной клетке, а утром заметила, что она пропала. Сумма ущерба составила 3000 рублей. Гай привёл полицейских в пункт приёма металлолома. Подозреваемым в краже оказался 37-летний ранее не судимый сосед заявительницы. Он давно приметил коляску и думал, что она бесхозная.

«В ночное время мужчина вытащил ее на улицу, снял тканевую обивку и колеса. После чего, сдал железный каркас от коляски в металлоприемку, получив за него 50 рублей. Полученные деньги подозреваемый потратил на табачные изделия», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.