Жительница Вологды украла бутылку спиртного из супермаркета на улице Конева

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 19-летнюю местную жительницу, которая украла бутылку спиртного из супермаркета на улице Конева.

Выяснилось, что несколькими часами ранее она уже выносила неоплаченный алкоголь из того же магазина.

«Девушка пояснила, что отдыхала с друзьями в соседнем доме и пришла в магазин за очередной порцией алкоголя. В первый раз у нее получилось уйти незамеченной, поэтому спустя пару часов гражданка решила повторить свои действия», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанную передали полицейским для дальнейшего разбирательства.