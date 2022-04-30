«Устьелес» все?: история о том, как почти погиб крупный инвестпроект

30.04.2022 [Экономика]

Наталья Рюмина

С 2012 года по 2018 год на всю Вологодскую область буквально гремел инвестпроект по производству фанеры — завод «Устьелес». Однако, последние годы предприятие совсем пропало из информационного поля, а предприниматели говорят, что не могут купить фанеру завода в области. При этом в регионе с весны 2021 года началась реализация нового проекта, который запущен человеком, связанным с развалом «Устьелеса». 

Было ваше, стало наше

ООО «Устьелес» было учреждено 2 апреля 2012 года. Оно реализовало на территории индустриального парка «Сокол» инвестиционный проект «Строительство комбината по производству фанеры в г. Сокол». Объем инвестиций — около 465 миллионов рублей.

До 2018 года заводом руководил Владимир Сверчков, но затем управление в свои руки взял Сергей Попов. 

В 2012 году Попов привлек Владимира Сверчкова для реализации инвестиционного проекта, переоформив на него 49% долей в уставном капитале предприятия. 51% Сергей Попов не стал оставлять за собой, а оформил их на свою тетю — Любовь Ганину.

В 2013 году ООО «Устьелес» вошло в список приоритетных проектов Минпромторга и стало единственным на тот момент резидентом индустриального парка «Сокол». Первая очередь завода была запущена в 2015 году, вторая — в 2017 году. Для работы завода было выделено 224 тысячи кубометров леса в Сокольском и Усть-Кубинском районах и заключен договор аренды с департаментом лесного комплекса. 

В 2017 году неожиданно для всех, тетя Сергея Попова Любовь Ганина в единоличном порядке поменяла директора предприятия. Им назначили мужа двоюродной сестры Сергея Попова, Дениса Лиукконена. Директором он пробыл до 27 июля 2018 года, пока суд не вернул место директора Сверчкову. Фактически это была попытка отстранить Владимира Сверчкова от дел «Устьелеса», после того, как был построен завод, налажен сбыт и получен лес под реализацию инвестпроекта. Несмотря на то, что суд признал незаконными действия Любови Ганиной, Владимира Сверчкова все же отстранили от руководства предприятием, аннулировав сделку по дарению долей в уставном капитале ООО «Устье-лес», посредством физического банкротства Сергея Попова. Позже Вологодского бизнесмена Владимира Сверчкова признали потерпевшим по делу о фиктивном банкротстве предпринимателя Сергея Попова

В отношении Сергея Попова было возбуждено два уголовных дела по этому поводу.

Начиная с момента стройки завода и до 2017 года, «Устьелес» активно презентовали, в том числе на уровне правительства области. Туда приглашали журналистов, завод открыто показывал свою работу. Но последние годы он исчез из информационного поля. А фанеру с завода оказалось почти невозможно купить в области. 

Как фанера над Парижем

Предприниматели, которые закупали фанеру на заводе в небольших объемах, сейчас оказались лишены такой возможности. Именно они обратились в редакцию с просьбой выяснить, что же стало с предприятием, и почему в Вологде сейчас невозможно найти сокольской фанеры. 

По их словам, какое-то время после смены руководства, фанеру можно было найти у перекупщиков, но потом она совсем пропала. Когда же они приехали на завод спросить, можно ли наладить куплю-продажу небольших партий прямо с завода, им ответили, что нет. А на территорию завода вообще не пустили. Хотя те просили дать им пообщаться хотя бы с кем-нибудь из руководства. (видео есть в распоряжении редакции). Журналист редакции также не смог дозвониться до завода по контактам, указанным на сайте. 

Такое поведение предпринимателям показалось странным. Ведь инвестпроект гремел на всю область и под него было выделено достаточно много леса. Теперь же местным предпринимателям ее просто не достать.

Оказалось, завод очень тяжело пережил смену руководства, которая прошла в 2018 году и продолжается до сих пор.

Уже в 2019 году завод ушел в крупный минус — его прибыль оценивалась в минус 227 млн рублей. При этом на 419 млн рублей выросли заемные обязательства фирмы. Таковы данные Росстата.

В 2021 году газета Красный Север писала, что ООО «Устьелес» в Сокольском районе завершает реализацию инвестиционного проекта по строительству завода по производству фанеры. Новый управляющий в лице компании ООО «СВ-Групп» пояснял тогда, что когда в 2020 году его компания взяла в управление завод ООО «Устьелес» на нем уже не работала одна линия. Вторая стояла и служила «донором» запчастей для ремонта первой. 

Кроме того, пока шли суды и возбуждались уголовные дела, на арендованных участках выделенных под инвестпроект не велись лесовосстановление и лесохозяйственные работы. Предприятие не выполняло условие договора с департаментом лесного комплекса, а Арбитражный суд был буквально завален претензионными исками с требованием исполнить обязательства. Эти иски есть в арбитражном суде и сейчас, несмотря на то, что новое руководство обещало эту проблему решить. 

При этом в прошлом году в Соколе запустили новый инвестпроект, который связан с Сергеем Поповым через его мать. Новый разрекламированный инвестпроект в Соколе реализует АО «Березник», учредителем которого являлась мать Попова, позже эти данные пропали из ЕГРЮЛ. Правительство области поддержало проект. Постигнет ли его участь «Устьелеса», большой вопрос.

 

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Тэги: Сокол, инвестпроект

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