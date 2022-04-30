Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Новая газета. Европа»

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к сайту портала «Новая газета. Европа». Проект запустили 20 апреля

Блокировка проводится на основании решения Генпрокуратуры от 26 апреля и ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этой статье портал может быть заблокирован, если на нем обнаружат призывы к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных митингах или к экстремизму. Роскомнадзор блокирует доступ к такой информации на основании требования генпрокурора или его заместителей. Сообщает РБК.

«Сайт „Новой газеты. Европа“ перестал открываться на территории России, сообщили нам читатели. Это подтверждает и сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck», — говорится в публикации на сайте издания. Редакция уточняет, что не получала никаких предупреждений и писем от Роскомнадзора.

Издание «Новая газета. Европа» было создано уехавшими из России сотрудниками «Новой газеты», рассказал «Коммерсанту» главный редактор издания Кирилл Мартынов. Это был самостоятельный проект.