Трехлетний ребенок погиб в ДТП на автодороге Чекшино – Тотьма – Котлас

На автодороге Чекшино – Тотьма – Котлас на территории Тотемского района в ДТП погиб трехлетний ребенок.

Авария произошла 29 апреля в 14:05 на 114 км автодороги. 45-летний водитель автомобиля Опель Зафира не выбрал безопасное расстояние до впереди идущего Рено Мегана под управлением мужчины 38 лет.

На скорости он столкнулся с попутным автомобилем «Рено». После удара, вторую иномарку отбросило на ехавшую впереди «Тойоту». Затем автомобиль опрокинулся в кювет.

Травмы получили три человека: водитель и пассажир «Рено», а также трёхлетний ребёнок. Его не успели спасти врачи, он скончался по пути в ЦРБ, - сообщает местный отдел ГИБДД.



