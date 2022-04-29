3, 6 и 9 мая ограничат движение транспорта в Вологде

3, 6 и 9 мая в центре Вологды ограничат движение транспорта. Ограничения связаны с подготовкой и проведением торжественных мероприятий к 9 мая.

3 мая с 07.00 до 13.00 на период репетиции торжественного марша будет запрещено движение транспорта:

на площади Возрождения,

по улице Сергея Орлова (от Кремлевской площади до улицы Лермонтова),

по улице Мира (от улицы С. Орлова до улицы Герцена),

по улице Козленской (от улицы Мира до улицы М. Ульяновой),

по улице М. Ульяновой (от улицы Козленской до Советского проспекта),

по Советскому проспекту (от улицы М. Ульяновой до улицы Предтеченской),

на площади Возрождения.

На площади Возрождения движение автомобилей будет приостановлено и 6 мая с 07.00 до 13.30 в связи с проведением в Вологде первого школьного парада, посвященного Дню Победы.

9 мая из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, движение транспорта в центре областной столицы будет также ограничено.

С 7.00 до 23.00 проезд закроют:

по Советскому проспекту (от улицы Предтеченской до улицы М. Ульяновой),

по площади Возрождения;

по улице Лермонтова (от улицы Ленина до улицы Предтеченской),

по улице Пушкинской (от улицы Лермонтова до улицы Галкинской),

по улице М. Ульяновой (от улицы Козленской до Советского проспекта).

С 07.00 до 12.00 будут закрыты участки:

по улице М. Ульяновой (от улицы Герцена до улицы Чехова),

по улице Пушкинской (от улицы Герцена до улицы М.Ульяновой).

С 9.00 до 12.00, на период движения колонны участников торжественного марша войск, движение ограничат

по улице Сергея Орлова (от Кремлевской площади до улицы Лермонтова),

по улице Мира (от улицы Сергея Орлова до улицы Козленской),

по улице Козленской (от улицы Мира до улицы М.Ульяновой),

по улице Лермонтова (от улицы Ленина до улицы С.Орлова).

Будет ограничено движение и на период движения участников колонны «Бессмертный полк».

С 9.15 до 12.00 нельзя будет проехать

по улице Чехова (от улицы Предтеченской до улицы Мира),

по улице Мира (от улицы Чехова до улицы Козленской),

по улице Козленской (от улицы Мира до улицы М. Ульяновой).

Также с 22.00 до 23.00 на период проведения праздничного фейерверка будет закрыт проезд автомобилей по улице Предтеченской на участке от улицы Зосимовской до Советского проспекта.

Припарковать автомобиль в эти дни можно будет на стоянках:

- по улице Авксентьевского;

- по улице Челюскинцев от улицы Чехова до улицы Октябрьской;

- по улице Кирова от улицы Мальцева до улицы Челюскинцев;

- по улице Малой Октябрьской на участке от улицы Мальцева до Больничного комплекса;

- перед зданием гостиницы «Вологда»;

- у ТЦ «Оазис»;

- по улице Предтеченской от улицы Герцена до Советского проспекта;

- по улице Добролюбова;

- по улице Зосимовской на участке от улицы Ленина до Пречистенской набережной;

- по улице Благовещенской на участке от улицы Ленинградской до улицы Батюшкова;

- по улице Батюшкова на участке от проспекта Победы до улицы Малой Октябрьской;

- у здания по адресу: улица Козленская, д. 6;

- стоянка по правой стороне улицы Пушкинской на участке от улицы Козленской до улицы Герцена.