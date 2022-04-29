3, 6 и 9 мая ограничат движение транспорта в Вологде

3, 6 и 9 мая в центре Вологды ограничат движение транспорта. Ограничения связаны с подготовкой и проведением торжественных мероприятий к 9 мая.
3 мая с 07.00 до 13.00 на период репетиции торжественного марша будет запрещено движение транспорта:
- на площади Возрождения,
- по улице Сергея Орлова (от Кремлевской площади до улицы Лермонтова),
- по улице Мира (от улицы С. Орлова до улицы Герцена),
- по улице Козленской (от улицы Мира до улицы М. Ульяновой),
- по улице М. Ульяновой (от улицы Козленской до Советского проспекта),
- по Советскому проспекту (от улицы М. Ульяновой до улицы Предтеченской),
- на площади Возрождения.
На площади Возрождения движение автомобилей будет приостановлено и 6 мая с 07.00 до 13.30 в связи с проведением в Вологде первого школьного парада, посвященного Дню Победы.
9 мая из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, движение транспорта в центре областной столицы будет также ограничено.
С 7.00 до 23.00 проезд закроют:
- по Советскому проспекту (от улицы Предтеченской до улицы М. Ульяновой),
- по площади Возрождения;
- по улице Лермонтова (от улицы Ленина до улицы Предтеченской),
- по улице Пушкинской (от улицы Лермонтова до улицы Галкинской),
- по улице М. Ульяновой (от улицы Козленской до Советского проспекта).
С 07.00 до 12.00 будут закрыты участки:
- по улице М. Ульяновой (от улицы Герцена до улицы Чехова),
- по улице Пушкинской (от улицы Герцена до улицы М.Ульяновой).
- С 9.00 до 12.00, на период движения колонны участников торжественного марша войск, движение ограничат
- по улице Сергея Орлова (от Кремлевской площади до улицы Лермонтова),
- по улице Мира (от улицы Сергея Орлова до улицы Козленской),
- по улице Козленской (от улицы Мира до улицы М.Ульяновой),
- по улице Лермонтова (от улицы Ленина до улицы С.Орлова).
Будет ограничено движение и на период движения участников колонны «Бессмертный полк».
С 9.15 до 12.00 нельзя будет проехать
- по улице Чехова (от улицы Предтеченской до улицы Мира),
- по улице Мира (от улицы Чехова до улицы Козленской),
- по улице Козленской (от улицы Мира до улицы М. Ульяновой).
Также с 22.00 до 23.00 на период проведения праздничного фейерверка будет закрыт проезд автомобилей по улице Предтеченской на участке от улицы Зосимовской до Советского проспекта.
Припарковать автомобиль в эти дни можно будет на стоянках:
- по улице Авксентьевского;
- по улице Челюскинцев от улицы Чехова до улицы Октябрьской;
- по улице Кирова от улицы Мальцева до улицы Челюскинцев;
- по улице Малой Октябрьской на участке от улицы Мальцева до Больничного комплекса;
- перед зданием гостиницы «Вологда»;
- у ТЦ «Оазис»;
- по улице Предтеченской от улицы Герцена до Советского проспекта;
- по улице Добролюбова;
- по улице Зосимовской на участке от улицы Ленина до Пречистенской набережной;
- по улице Благовещенской на участке от улицы Ленинградской до улицы Батюшкова;
- по улице Батюшкова на участке от проспекта Победы до улицы Малой Октябрьской;
- у здания по адресу: улица Козленская, д. 6;
- стоянка по правой стороне улицы Пушкинской на участке от улицы Козленской до улицы Герцена.