Телефон в упаковке сала пытались пронести в следственный изолятор в Вологде

Сотрудники следственного изолятора в Вологде пресекли попытку пронести телефон на территорию учреждения.

«В ходе досмотра одной из продуктовых передач был обнаружен и изъят сотовый телефон и зарядное устройство к нему. Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом в вакуумной упаковке с салом», — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Посылку, предназначенную обвиняемому, который находится в изоляторе, принесла женщина. На неё составили административный протокол. Материал преданы в суд для принятия процессуального решения.