Телефон в упаковке сала пытались пронести в следственный изолятор в Вологде

29.04.2022 [Происшествия]

Сотрудники следственного изолятора в Вологде пресекли попытку пронести телефон на территорию учреждения.

«В ходе досмотра одной из продуктовых передач был обнаружен и изъят сотовый телефон и зарядное устройство к нему. Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом в вакуумной упаковке с салом», — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Посылку, предназначенную обвиняемому, который находится в изоляторе, принесла женщина. На неё составили административный протокол. Материал преданы в суд для принятия процессуального решения.

Тэги: СИЗО, нарушение
фото пресс-службы УФСИН по Вологодской области

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