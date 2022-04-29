С вещами на выход! В Вологде бывшего сотрудника педучилища выселили из единственного жилья

29.04.2022 [Общество]

Наталья Рюмина

Бывшим работникам вологодского училища № 19 пришли письма с просьбами освободить помещения в общежитиях.

Сотрудники живут там уже много лет, им обещали, что комнаты выделены в бессрочное пользование. Однако недавно Вологодский институт развития образования, которому принадлежит здание, заявил, что договор заключается только на период трудовых отношений. Поэтому люди, ушедшие на пенсию, должны покинуть помещения. По сути, людей выкинули на улицу. Как минимум трое человек получили соответствующие письма от собственника. 

Меньшикову Александру выселили из общежития уже 21 апреля. Александра получила комнату на Судоремонтной, 48 в Вологде в конце 1980-х, когда работала в профучилище № 19. Так как у женщины не было своего жилья и возможности его приобрести, ей выдали комнату в 17 квадратных метров. Более 30 лет женщина прожила в ней.

Неравнодушные граждане обратились к депутатам Законодательного собрания области, чтобы те помогли женщине решить проблему с жильем. 

«Требуем вас решить проблему с жильем пенсионерки и 11 семей с данного общежития. В зоне риска ещё 11 семей с данного общежития. На днях выселили из общежития Меньшикову Александру Николаевну, на улицу, не предоставив маневренное жилье и альтернативу не предложили. Александра Николаевна прожила в данном общежитии 36 лет и исправно платила за комуналку и содержала в хорошем состоянии комнату. Помимо этого этого женщина стоит на очереди 27 лет, как Мать одиночка и малоимущая, но к сожалению её сняли с льготной очереди и поставили в общую. Судебные приставы сменили замок в комнате и опечатали комнату, в данной комнате осталось имущество пенсионерки. А так же с пенсионерки высчитывают судебные приставы, в течение 3 месяцев половину пенсии в пользу государства за неисполнение решения суда. У женщины не остается средств на жизнь», — говорится в обращении.

Там была упомянута статья 40 Конституции РФ о том, что каждый имеет право на жилище. 

Личные и коллективное обращение жильцов общежития в адрес депутата стали поводом для совещания в Законодательном собрании Вологодской области. Депутаты выяснили, что сначала жильцам выставили досудебную претензию, после чего вопрос о расторжении договора с нанимателями жилья, их добровольном выселении решался уже в судебном порядке. К проблеме подключилась Лариса Кожевина. Депутатом была подготовлена жалоба в Верховный суд об отмене вступивших в силу судебных решений.

«Прежде чем принимать решение о выселении людей, а это не только одинокие люди, но и семьи, важно определить, есть ли среди проживающих в общежитии льготные категории граждан. На что люди в принципе могут рассчитывать. Является ли жилье единственным, стоит ли человек на очереди на улучшение жилищных условий. Некоторые из проживающих десятки лет отработали в системе образования, находятся на пенсии, у кого-то имеется инвалидность. Кто-то на пенсии и продолжает также работать в системе образования. В каждом случае нужно подходить индивидуально, корректно, этично, не нарушая закон. В данной ситуации важно помочь людям, а не наоборот», — говорит Лариса Кожевина. 

Депутат обратилась к руководству образовательной организации по возможности в максимально короткий срок подготовить и предоставить сведения о проживающих в общежитии, чтобы понимать, на что люди могут рассчитывать за неимением собственного жилья. 

«Мы обязательно подготовим такую информацию, проговорим с каждым проживающим. Тот факт, что решение о выселении жильцов в добровольном порядке принято — на то есть весомые аргументы. Общежитие предназначено исключительно для проживания студентов, педагогов из области на период прохождения ими переподготовки или повышения квалификации, а также школьников на время обучающих смен в образовательном центре „Импульс“. Подчеркну, что есть серьезная проблема с отсутствием мест в общежитиях для студентов. Родителям приходится снимать жилье, а это недешево. Только по Вологде нуждаемость студентов в жилье составляет 400 человек. Мы не можем использовать помещения общежития не по назначению. Тем не менее понимаем и позицию людей. У нас из 26-ти нанимателей жилья, которые заключили с нами договор о найме, 13-ть добровольно выселились. Сейчас постоянно проживают 9 семей нанимателей. С некоторыми обсуждали вопрос об отсрочке выселения из-за вынужденных обстоятельств», — говорит руководитель ВИРО Ирина Макарьина. 

Без крыши над головой

Представители департамента строительства области на совещании заверили, что варианты предложить людям жилье за неимением собственного существуют. Один из них — вариант найма жилья на коммерческой основе. В Вологде стоимость такого жилья составит 120 рублей за квадратный метр плюс коммунальные услуги. Есть альтернатива встать в очередь на определение места проживания в доме для ветеранов. В Вологде три дома для ветеранов — на улице Беляева, Карла Маркса и в Молочном. 

В завершении встречи Лариса Кожевина заверила, что как депутат выйдет к руководству заинтересованных органов государственной власти, администрации города Вологды с ходатайством рассмотреть вопрос о возможном обеспечении жильем нуждающихся категорий граждан из общежития на Судоремонтной, 48. 

Стоит отметить, что в 2020 году ВИРО уже пыталось выселить людей из общежития. Тогда уговорить Меньшикову добровольно освободить комнату новые собственники общежития не смогли. И подали заявление в суд с требованием расторгнуть договор найма. Суд удовлетворил требования истца и вынес решение о выселении. При этом Александру Меньшикову о судебном заседании никто не уведомил. О решении суда она узнала от приставов, когда те пришли ее выселять. Александра обратилась за помощью в вологодский Центр защиты прав граждан.

«При смене собственника помещения все условия договора социального найма сохраняются. Это прямо прописано в ст. 64 Жилищного кодекса РФ. Таким образом законодательство защищает права граждан при смене собственников общежития, — пояснила в 2020 году специалист Центра защиты прав граждан Евгения Стасевич, — Кроме того, Меньшикова вселилась в комнату еще в 1988 году, когда действовал Жилищный кодекс РСФСР. По тем нормам, ее не могут выселить из комнаты без предоставления другого жилого помещения. Новый собственник этого не сделал, поэтому его действия мы расценили, как злоупотребление правом».

Правозащитники помогли Меньшиковой отменить заочное решение суда и добиться повторного рассмотрения дела, но уже с ее участием. Новое решение было в пользу Меньшиковой — суд признал за ней право проживать в комнате общежития. Вологодский институт развития образования проиграл и в апелляционной инстанции. Но через два года история повторилась.

Здание общежития в Вологде по адресу ул. Судоремонтная, 48 относится к специализированному жилому фонду области. В соответствии с Жилищным кодексом РФ жилые помещения общежития предназначены для проживания на период трудовых отношений, прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии, — говорят в департаменте образования Вологодской области.

Пока с жильем Александре Меньшиковой решила помочь председатель всероссийского женского Союза «Надежда России» по городу Вологде, член КПРФ Елена Ракова. Она выразила готовность поселить женщину в свою однокомнатную, благоустроенную квартиру на бесплатной основе.

Тэги: жилье, лишились жилья

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