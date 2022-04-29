ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых. Решение было принято по итогам заседания Совета директоров 29 апреля.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности»,— сообщается на сайте регулятора.

ЦБ пообещал принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В ЦБ ожидают, что ставка еще понизится.