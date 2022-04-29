Усилить меры профилактики холеры рекомендует Роспотребнадзор

29.04.2022 [Общество]

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации. Как сообщается, основная цель документа – предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории России.

Особое внимание мерам профилактики рекомендовано уделить в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае и Севастополе.

В постановлении оговаривается целый комплекс подготовительных и профилактических мер: усиление контроля за лабораторным исследованием сточных вод, проведение тренировочных занятий с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания, принятие дополнительных мер по обеспечению необходимых запасов диагностических сред и наборов реагентов, и так далее.

Так, например, главам регионов рекомендуется внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность региональных органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий. А руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья рекомендовано обеспечить готовность госпитальной и лабораторной базы, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации, принять меры по готовности к переходу к строгому противоэпидемическому режиму в инфекционных стационарах, а также дооснастить лаборатории медицинских организаций необходимой аппаратурой.

– Холера – это опасная инфекционная болезнь, встречающаяся только у людей. Ее вызывают холерные вибрионы, которые очень хорошо сохраняются в воде. Поэтому заражение часто происходит при употреблении не прошедших тепловую обработку морепродуктов. Также можно заразиться контактным путем, в том числе через контаминированные предметы быта, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Основные методы профилактики холеры – соблюдение правил гигиены и безопасного приготовления и хранения пищи: мытье рук, надлежащая тепловая обработка продуктов и их употребление в пищу в горячем виде, кипячение или специальная обработка питьевой воды, а также использование средств санитарии.

 

Тэги: кишечные инфекции, инфекции, дезинфекция, профилактика, роспотребнадзор

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