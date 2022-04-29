Таблички на газонах с напоминанием, что за собаками нужно убирать, установят в Череповце

29.04.2022 [Общество]

Таблички на газонах с напоминанием, что за собаками нужно убирать, установят в Череповце. Этим займется газета «Голос Череповца». В этом году издание получило грант от компании «Северсталь» на благотворительные и экологические акции под общим названием «Друг для друга». 

Вот уже несколько лет подряд, с 2015 года, дважды в год журналисты «Голоса Череповца» проводят благотворительную акцию «Лапа помощи», где собирают средства для череповецких приютов для бездомных животных. Так, например, акция, которая прошла в апреле этого года, стала самой посещаемой за всю ее историю. На мероприятие пришли 1800 горожан, благодаря им удалось собрать несколько десятков тысяч рублей в пользу приютов.

Установка табличек для владельцев домашних животных – еще одна акция, которую издание проведет в мае этого года.

– Мы бы хотели сделать, чтобы в скверах было комфортно всем гулять. И мы хотим определить список этих мест, где люди активно гуляют. И чтобы исключить конфликты, постараться людям объяснить правила выгула собак. Но не морализаторски, а по-доброму, с юмором. Мы с череповчанами продолжим список лозунгов. Пока у нас есть такие: Убирать за собакой не стыдно, стыдно — не убирать! Убери за другом — сделай город чище! Хозяин, убери — стыдно же! Сделал дело — убирай смело! –говорит Елена Билева, главный редактор газеты «Голос Череповца».

Сообщается, что эскизы табличек сейчас еще разрабатываются. А где именно установят эти знаки, решат сами жители Череповца путем голосования в соцсетях.  
 

Тэги: собаки, газоны, благотворительная акция

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