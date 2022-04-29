У жителей Череповца после ковида стали выявлять сахарный диабет

Врачи Череповца фиксируют сахарный диабет у переболевших COVID-19. Первые случаи обнаружены после прохождения жителями диспансеризации. Сейчас осмотр проводят углублённо, чтобы обнаружить осложнения после коронавирусной инфекции. Сообщает «35.Медиа»

Углублённую диспансеризацию проводят через два месяца после болезни. Однако медики предупреждают, постковидные осложнения могут появиться как через несколько дней, так и через год. Сейчас в поликлинике отмечают приток посетителей на медицинские осмотры. Пятая волна коронавируса была как раз в январе–феврале. В день на обычную и углубленную диспансеризации в лечебное заведение приходят до 40 человек.

«После перенесённого ковида — основные осложнения неврологические. Есть несколько человек с сахарным диабетом, впервые выявлены. И обострение сердечно-сосудистых заболеваний. В лёгких, в основном, пневмосклероз после перенесённой пневмонии», — говорит врач-терапевт Елена Корепанова.

Углублённую диспансеризацию могут пройти переболевшие ковидом любого возраста. По данным областного департамента здравоохранения, в 2022 в рамках диспансеризации планируется проверить здоровье у 308 тысяч жителей Вологодской области. Ещё 77 тысяч человек пройдут профилактические осмотры.