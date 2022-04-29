У жителей Череповца после ковида стали выявлять сахарный диабет

29.04.2022 [Общество]

Врачи Череповца фиксируют сахарный диабет у переболевших COVID-19. Первые случаи обнаружены после прохождения жителями диспансеризации. Сейчас осмотр проводят углублённо, чтобы обнаружить осложнения после коронавирусной инфекции. Сообщает «35.Медиа»

Углублённую диспансеризацию проводят через два месяца после болезни. Однако медики предупреждают, постковидные осложнения могут появиться как через несколько дней, так и через год. Сейчас в поликлинике отмечают приток посетителей на медицинские осмотры. Пятая волна коронавируса была как раз в январе–феврале. В день на обычную и углубленную диспансеризации в лечебное заведение приходят до 40 человек.

 «После перенесённого ковида — основные осложнения неврологические. Есть несколько человек с сахарным диабетом, впервые выявлены. И обострение сердечно-сосудистых заболеваний. В лёгких, в основном, пневмосклероз после перенесённой пневмонии», — говорит врач-терапевт Елена Корепанова.

Углублённую диспансеризацию могут пройти переболевшие ковидом любого возраста. По данным областного департамента здравоохранения, в 2022 в рамках диспансеризации планируется проверить здоровье у 308 тысяч жителей Вологодской области. Ещё 77 тысяч человек пройдут профилактические осмотры. 

Тэги: коронавирус, сахарный диабет

ТОП НЕДЕЛИ

В Подмосковье случился пожар в доме, который предположительно принадлежит сыну сенатора от Вологодской области
В Междуреченском районе произошёл взрыв на газопроводе Ухта-Торжок
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли два жителя Череповца
Рождественский парк в Вологде вошел в число лучших проектов благоустройства в России
В ходе спецоперации в Украине погиб уроженец Бабаевского района Дмитрий Шабанов
Вкладывать деньги в недвижимость в Вологодской области оказалось невыгодно
Завершилось следствие по делу об убийстве 23-летней вологжанки
Виктор Шендерович*: «Писатель Белов перекатывал чужое частное письмо, даже не потрудившись изменить имена»
В микрорайоне Осаново в Вологде на 4 дня отключат воду
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Никольского района

Похожие новости

За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Вологодской области снизилась на 25%

В области за неделю зарегистрировано 7940 человек с диагнозом ОРВИ

501
0

В Вологодской области снят запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе

Региональные власти решили провести праздничные мероприятия, посвященные 1 и 9 мая в очном формате

1108
0

Коллективный иммунитет в Вологодской области упал почти до 52%

В целом по России показатели еще ниже — 45,2%

1454
0

«Бессмертный полк» пройдет в этом году в традиционном формате

Об этом заявил сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Сергей Макаров

1199
0

Минздрав заявил о новой волне коронавируса

По словам главы министерства, новый подъем заболеваемости возможен в конце мая — начале июня

1201
0

В Москве прощаются с Владимиром Жириновским

Политика похоронят на Новодевичьем кладбище

1164
0

В Вологодской области до 55% снизился коллективный иммунитет к COVID-19

Уровень суточной заболеваемости коронавирусом превышает российский в два раза

1141
0

Россия возобновит авиаперелеты с 52 странами

Авиасообщения возобновляются в связи со спадом заболеваемости COVID-19

1231
0

213 новых случае заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки

6 человек умерли, 776 человек выздоровели

1427
0

В Вологодской области до 18 апреля продлен режим повышенной готовности

При этом коечный фонд в моногоспиталях постепенно сокращается

1774
0

Вологодский Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию в школах

Также отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета

1635
0

Несколько изданий сообщили о смерти Жириновского, но Минздрав России опроверг эту информацию

Врачи оценивают состояние политика как стабильное

1783
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Как уберечь себя, своих родных и близких от атак клещей
Жителя Череповца будут судить за убийство сожительницы пятилетней давности
Усилить меры профилактики холеры рекомендует Роспотребнадзор
Таблички на газонах с напоминанием, что за собаками нужно убирать, установят в Череповце
У жителей Череповца после ковида стали выявлять сахарный диабет
Внимание! Всё для строительства и дачи в одном месте!
Бюджет Вологодской области за первый квартал 2022 года показал положительную динамику
 
26.04.2022 [Общество]

Вместо лыжни — улица: жители Вологды обеспокоены тем, что городская лыжня уйдет под застройку

1366
0
29.04.2022 [БлогоVO]

Как я в центр занятости за работой ходила…

96
0
28.04.2022 [Обзор Прессы]

Сергей Иевлев: «Когда оформляешь музей, невольно погружаешься в историю»

248
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика