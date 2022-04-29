Книгу «Необычная школа в необычное время» выпустил учитель коррекционной школы в Вологде

Книгу «Необычная школа в необычное время» выпустил в Вологде учитель коррекционной школы.

Сергей Анатольевич Румянцев – педагог вологодской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1. К 110-летнему юбилею школы он первым в России написал и издал книгу по истории старейшей в стране коррекционной школы.

– Книга повествует об истории первой народной провинциальной вспомогательной школы в России, с 1911 по 1949 год, – сговорится на сайте управления образования города Вологды. – Данный отрезок времени тесно связан с периодом создания и оформления отечественной системы специального (коррекционного) образования. С какими трудностями столкнулись «пионеры»-дефектологи и чего достигли вы узнаете со страниц этой книги.

Школа №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья носит имя ее основателя и директора – Екатерины Александровны Мальцевой (1875-1949), заслуженного учителя школы РСФСР, отличника народного просвещения РСФСР.

– Легендарный человек, уникальный педагог, руководитель, общественный деятель! Екатерина Мальцева внесла неоценимый вклад в развитие специального (коррекционного) образования, заложила основы и традиции, которые бережно сохраняет и развивает коллектив школы, – говорится о педагоге.

Сообщается, что книга предназначена не только для специалистов, но и для широкого круга читателей.

Рецензентом книги стала кандидат педагогических наук, доцент, начальник Управления образования Администрации города Вологды Ирина Гуляева. Дело в том, что в послевоенные годы (1949-1957) эту школу возглавляла Елизавета Николаевна Каплина, бабушка Ирины Леонидовны.

Автор книги – Сергей Румянцев, педагог, краевед, специалист по спортивному ориентированию, почетный работник общего образования Российской Федерации, лауреат государственной премии Вологодской области по образованию, ветеран труда Вологодской области. В коррекционной школе он создал и официально зарегистрировал исторический школьный музей «Музей истории школы», который считается одним из лучших музеев образовательных организаций города и области.

Сергей Анатольевич выражает свою искреннюю благодарность руководству Благотворительного фонда «Во имя добра» – Татьяне Позгалевой, председателю фонда, соучредителю фонда Людмиле Ячеистовой и председателю попечительского совета фонда Вячеславу Позгалеву, при финансовой поддержке которого была издана эта книга.