Вологжанки завоевали две медали на Первенстве России по Смешанному боевому единоборству MMA

29.04.2022 [Спорт]

Вологжанки завоевали две медали на Первенстве России по Смешанному боевому единоборству MMA, который прошел в Сочи с 26 по 28 апреля.

Участие в соревнованиях принимали юноши и девушки 16-17 лет.

Бронзовыми призерами турнира, в своих весовых стали Полина Иманова и Анастасия Репина.
 

Тэги: детский спорт

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