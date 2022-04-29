Вологжанки завоевали две медали на Первенстве России по Смешанному боевому единоборству MMA, который прошел в Сочи с 26 по 28 апреля.



Участие в соревнованиях принимали юноши и девушки 16-17 лет.



Бронзовыми призерами турнира, в своих весовых стали Полина Иманова и Анастасия Репина.

