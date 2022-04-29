Вологжанки завоевали две медали на Первенстве России по Смешанному боевому единоборству MMA, который прошел в Сочи с 26 по 28 апреля.
Участие в соревнованиях принимали юноши и девушки 16-17 лет.
Бронзовыми призерами турнира, в своих весовых стали Полина Иманова и Анастасия Репина.
Вологжанки завоевали две медали на Первенстве России по Смешанному боевому единоборству MMA
Вологжанки завоевали две медали на Первенстве России по Смешанному боевому единоборству MMA, который прошел в Сочи с 26 по 28 апреля.
Похожие новости
97 медалей завоевали череповчане на Чемпионате и Первенстве по ушу-таолу и традиционному ушу
16 человек завоевали как минимум одну, а то и несколько золотых медалей, 13 серебряных и 4 бронзовых
Жители Вологды могут подарить детям и подросткам с особенностями развития занятия спортом
Благотворительную акцию #салютвпомощь запускает «Зеленый полюс»
Администрация Бабушкинского района дала официальный комментарий о смерти школьника после «Кросса наций»
Когда подростку стало плохо все автомобили скорой помощи находились на вызовах
7 площадок для уличного баскетбола появились на стадионе «Локомотив» в Вологде
Они построены на средства вологодских бизнесменов, которые пожелали остаться неизвестными
В Череповце на месте ночного клуба открылся новый спортивный центр для детей и взрослых
Он разместился на улице Первомайской, 30А
«Вологда-Чеваката» готова взять под крыло спортшколу № 2
Директор клуба «Чеваката» Валентина Черепанова рассказала, что хотела бы видеть в структуре клуба и спортивную школу, но все, по ее словам, упирается в деньги