Шестиклассники Вологодского лицея №32 смоделировали и сделали ракетки для людей с проблемами зрения

29.04.2022 [Общество]

Спортивный инвентарь смоделировали и сделали шестиклассники Вологодского лицея № 32 Данила Савватеев и Федор Шишигин на занятиях по программе «Урок технологии».

Они изобрели ракетки для людей с проблемами зрения. Проект был выполнен по просьбе представителей Вологодского производственного объединения «Экран».

«Для людей с проблемами зрения существуют свои правила и инвентарь для проведения соревнований. Именно такую „особенную“ ракетку и создали Данила и Федор», — рассказал наставник ребят, старший преподаватель кафедры технологии машиностроения ВоГУ Виктор Яхричев.

Для проектирования применялась программа «Компас 3D», а для изготовления ракеток был задействован лазерный станок RAYLOGIC G11 1310. Материалом послужила фанера.

Тэги: проблемы со зрением, изобретения

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