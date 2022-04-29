ФСБ рассекретила показания пилота о самоубийстве Гитлера

Федеральная служба безопасности впервые опубликовала фотографию личного пилота Адольфа Гитлера Ганса Баура и карточку из дела в отношении него. Документы размещены на сайте ФСБ.

«В составе наступающих частей 1-го Белорусского фронта военные контрразведчики штурмовали рейхстаг и рейхсканцелярию с оборудованным в её дворе „фюрербункером“ — тщательно укреплённым, забетонированным подземным сооружением, в котором последние месяцы войны прятались Адольф Гитлер и его министр пропаганды Йозеф Геббельс», — сообщается на сайте ФСБ.

После захвата 2 мая 1945 года «фюрербункера» и задержания органами «Смерш» находившихся в бункере и пытавшихся сбежать из Берлина эсэсовцев начался кропотливый сбор информации о местах возможного нахождения всех высших руководителей «Третьего рейха».

«Среди свидетелей последних дней нацистского фюрера были начальник обороны сектора „Цитадель“ (рейхсканцелярия и бункер) Вильгельм Монке, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, старший камердинер Гейнц Линге, личный адъютант Отто Гюнше и личный пилот, командир „эскадрильи фюрера“ Ганс Баур (в некоторых источниках переводчиками ошибочно указан как Ганс Бауэер). Их неоднократные допросы об обстоятельствах смерти Гитлера сохранились в материалах Центрального архива ФСБ России, Государственного архива Российской Федерации, а также в отдельных следственных делах, по которым они проходили в качестве военных преступников».

Из показаний очевидцев следовало, что покончили жизнь самоубийством Адольф Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун 30 апреля 1945 года, а 1 мая за ними последовали Йозеф и Магда Геббельс, предварительно убившие шестерых своих детей, трупы которых советские солдаты обнаружили в бункере.

13 мая 1945 года сотрудниками отдела контрразведки «Смерш» 79-го стрелкового корпуса в саду рейхсканцелярии было обнаружено место погребения обгоревших трупов А. Гитлера и Е. Браун, подлинность которых подтвердили многочисленные судебно-медицинские экспертизы.

Документы из хранящегося в Управлении ФСБ России по Новгородской области следственного дела на Г. Баура публикуются впервые.