Жители Вологодской области считают профессию военнослужащих самой опасной

42% вологжан считают профессию военнослужащего самой опасной. Данные приводит сервис SuperJob, который провел опрос среди жителей Вологодской области на данную тему.

На второй строке рейтинга с огромным отрывом от лидера — шахтеры (7% голосов). Третье место рейтинга самых опасных профессий делят врачи и пожарные (по 5%).

По 3% вологжан считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. Полицейский, пилот и учитель набрали по 2% голосов респондентов. По 1% в рейтинге опасных профессий набрали инкассатор и охранник.

Исследование проводилось с 20 по 28 апреля 2022 года.