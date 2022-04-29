Прокуратура привлекла чиновников к ответственности за застрявший в снегу школьный автобус

Прокуратура Череповецкого района сообщила о результатах проверки по ситуации с застрявшим автобусом перевозившим учащихся Домозеровской школы.

17 февраля автобус застрял на занесенной снегом дороге «Блиново-Петраково», не доехав 500 метров до деревни Петраково. Ученикам пришлось идти вместе с водителем пешком почти два километра до дома.

По результатам сообщений в СМИ правоохранители организовали проверку соответствующих служб.

«Органами местного самоуправления и сотрудниками ОГИБДД по Череповецкому району не принимается достаточных мер по обеспечению безопасной перевозки обучающихся в условиях меняющихся погодных условий. С водителями автобусов образовательных учреждений проведен инструктаж. Также сотрудниками полиции места несения службы определены с учетом движения школьных автобусов, особенно при изменении погодных условий», — подвели итоги в прокуратуре.

В адрес руководителя администрации Череповецкого района и начальника местного ОМВД были внесены представления. Двое граждан были привлечены к дисциплинарной ответственности.