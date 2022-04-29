В Ирдоматке родители сами решили отремонтировать школьный стадион из-за его плохого состояния

29.04.2022 [Общество]

Актив Ирдоматской школы обратился к жителям поселка и родителям детей, посещающих местную школу, с криком о помощи. Они просят неравнодушных граждан помочь отремонтировать стадион. 

«Наступило тёплое время года, и уроки физической культуры у нас проводятся на стадионе, который, к сожалению, находится сейчас в убогом состоянии: территория поросла кустарниками; все беговые дорожки не отсыпались много лет; яму для прыжков в длину с трудом можно так назвать; краска на снарядах облупилась и т. д.  Выпускники нашей школы помнят времена, когда на стадион приятно было приходить и заниматься спортом. Мы — ученики школы просим — вас оказать посильную помощь в восстановлении нашего стадиона», — написал актив. 

Скоро летние каникулы, в школе будет работать лагерь с дневным пребыванием детей; ребята большее время проводят на улице, говорят в активе. 

Тэги: стадион, ремонт

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