В Ирдоматке родители сами решили отремонтировать школьный стадион из-за его плохого состояния

Актив Ирдоматской школы обратился к жителям поселка и родителям детей, посещающих местную школу, с криком о помощи. Они просят неравнодушных граждан помочь отремонтировать стадион.

«Наступило тёплое время года, и уроки физической культуры у нас проводятся на стадионе, который, к сожалению, находится сейчас в убогом состоянии: территория поросла кустарниками; все беговые дорожки не отсыпались много лет; яму для прыжков в длину с трудом можно так назвать; краска на снарядах облупилась и т. д. Выпускники нашей школы помнят времена, когда на стадион приятно было приходить и заниматься спортом. Мы — ученики школы просим — вас оказать посильную помощь в восстановлении нашего стадиона», — написал актив.