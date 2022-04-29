Министерство природы РФ заявило о том, что сроки реализации проекта «Чистый воздух» продлены до 31 декабря 2026 года.

Федеральный проект «Чистый воздух» будет реализован на два года позднее, чем планировалось ранее, в связи с новыми экономическими реалиями. Об этом ТАСС сообщил глава министерства Александр Козлов.

Вологодской области региональным проектом «Чистый воздух» предусмотрена реализация 25 мероприятий крупнейшими предприятиями Череповца на сумму 14,6 миллиардов рублей. Речь идет о ПАО «Северсталь», АО «Апатит», АО «ЧФМК», ОАО «Северсталь-Метиз», муниципальном предприятии «Водоканал» города Череповца.

В реализацию федерального проекта «Чистый воздух» вкладывались в регионе значительные средства. Так, за 2019–2020 годы предприятиями города Череповца — ПАО «Северсталь», АО «Апатит», МУП «Водоканал» — завершена реализация 13 мероприятий, общий объем вложенных средств составил 9,7 млрд. рублей.