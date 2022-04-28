Би-2 пришлось отменить концерт в Омске из-за нападок

Концерт «Би-2» должен был пройти в Омске 28 апреля, однако, так и не состоялся. Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что группа отказалась выступать под баннером, на котором на фоне российского флага написано «Za президента».

«Группу „Би-2“ не устроил этот баннер, причем остальные они трогать не собирались, их не устроил именно этот баннер. На фоне него они выступать отказались, завешали его черным траурным полотном. Сделали это тайно, ночью, ни с кем не согласовывая», — сказал Колесник.

В самой группе считают ситуацию провокационной. И думают, что это очередная нападка на группу.

«Друзья! С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменен. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», — написала группа в своем официально паблике.

В группе уверяют, что им просто не дали выйти на сцену.







