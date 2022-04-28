Увидеть фрески Софийского Собора, а также подняться на Колокольню в Вологде смогут жители и гости города уже в майские праздники. Главные достопримечательности областной столицы будут открыты для посещений с 30 апреля по 3 мая, а также с 6 по 10 мая.
Как сообщает Вологодский государственный музей-заповедник, объекты могут быть закрыты для посещения только в связи с неблагоприятными погодными условиями. Билеты приобретаются в кассе на входе. Для дошкольников предусмотрено бесплатное посещение.
Колокольню Софийского собора в Вологде откроют для посетителей в майские праздники
Увидеть фрески Софийского Собора, а также подняться на Колокольню в Вологде смогут жители и гости города уже в майские праздники. Главные достопримечательности областной столицы будут открыты для посещений с 30 апреля по 3 мая, а также с 6 по 10 мая.
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