Четверых череповчан будут судить за обналичивание денег через фирмы-однодневки

28.04.2022 [Общество]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

«По версии полиции, фигуранты создали порядка тринадцати организаций, истинной целью которых было обналичивание денежных средств, поступивших по фиктивным договорам», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Кроме того, злоумышленники проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, а также занимались инкассацией и кассовым обслуживанием без соответствующей лицензии.

«Установлено, что в течение 2016–2017 годов фигурантами дела в результате их преступных действий извлечён доход в размере более 5 млн. рублей», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: фирмы-однодневки, деньги, преступная группа, уголовное дело

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