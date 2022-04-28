Рост цен на автомобили с пробегом составил от 20 до 50% по итогам 1 квартала 2022 года

28.04.2022 [Экономика]

Рост цен на автомобили с пробегом составил от 20 до 50% по итогам 1 квартала 2022 года. В тройке лидеров авто с пробегом по росту цен в I квартале — Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Skoda Rapid.

Эксперты РГС Банка  и банка «Открытие» проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные автомобили с пробегом в разрезе I квартала 2022 и года. Рост цен на подержанные машины составил от 20 до 50% за 1 квартал и от 39 до 75% — за последние 12 месяцев. 

В обычной ситуации подорожание автомобилей с пробегом на рынке проходит далеко не столь активными темпами, как в сфере новых машин, и заметно растянуто во времени. Но сейчас ситуация отличается. 

Так, лидером по росту средней цены за год в процентном отношении стал Kia Sorento. За подержанный трехлетний кроссовер этой модели в I квартале текущего года просили 4,1 миллиона рублей — на 75% больше, чем в январе–марте в 2021-м и на 42% больше по отношению к концу прошлого года. Новый Kia Sorento за I квартал вырос по РРЦ дистрибьютора скромнее — на 34%. Другой вопрос, что в процесс реального ценообразования новых машин внесли свой вклад дилеры, которые просят за эту модель от 5,8 миллиона рублей, что значительно выше рекомендаций дистрибьютора. Среди подержанных кроссоверов на втором месте по росту цены за год оказался Hyundai Tucson (3,05 миллиона), что означает прибавку на 57,5% за год и на 38% за I квартал. Третий — Volkswagen Tiguan — 3,3 миллиона (+52% за год, +34% за квартал).

В сегменте относительно бюджетных малолитражек больше других подорожал Volkswagen Polo — до 1,54 миллиона (+60,4% за год, +49% за квартал). Почти не отстала от калужского «немца» Lada Granta — 808 тысяч (+59,5% за год). «Аппетиты» продавцов Skoda Rapid, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio росли чуть скромнее — на 40-45% за год. 

Тэги: машины, рост цен

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