За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Вологодской области снизилась на 25%

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Вологодской области имеет тенденцию к снижению, прошедшая неделя показала снижение заболеваемости на 25%. Сообщает управление Роспотребнадзора по Вологодской области.

В области за неделю зарегистрировано 7940 человек с диагнозом ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 26,2%, и только соблюдение противоэпидемических (профилактических) мероприятий поможет не допустить увеличения числа заболевших.

В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация — самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. В регионе продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции.

Стоит также не забывать о мерах профилактики COVID-19 и ОРВИ: регулярно мыть руки, соблюдать респираторную гигиену, одеваться по погоде, в случае появления признаков ОРВИ обращаться к врачу.