В Череповце мужчина повредил чужой автомобиль из-за борьбы за парковочное место

28.04.2022 [Происшествия]

В Череповце суд привлёк 46-летнего местного жителя к административной ответственности за повреждение чужого автомобиля.

По материалам дела, инцидент произошёл во дворе дома на улице К.Беляева 13 марта 2022 года. Мужчина повредил задние колпаки колёс, передний бампер и левое крыло автомобиля «Хендай Солярис». Он частично признал вину и пояснил, что «Солярис» несколько раз парковали на месте, которое он чистил под свою машину. Он оставлял владельцу записку, но тот не отреагировал.

«Тогда он стал пинать по колесам, чтобы сработала сигнализация. Владелец не вышел, он разозлился, пинал передний бампер под номером, спустил два передних колеса. Левое крыло с водительской стороны автомобиля не повреждал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Потерпевший пояснил, что припарковал машину поздно вечером. Другие места на парковке были заняты.

«До этого действительно была записка „Уважаемый! Если место нужно, возьми лопату и почисти место, я не для вас чистил“», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

Привлекаемому назначено наказание в виде штрафа в 300 рублей. За потерпевшим признано право обратиться в суд с иском о возмещении ущерба. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: повреждение имущества, парковка, автомобили, штраф

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