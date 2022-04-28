Вологжанка Анна Петрова стала чемпионкой России по кроссу.
Соревнования прошли накануне в Суздале.
Спортсменка «СШОР-Витязь», представляющая Вологодскую область и Санкт-Петербург, одержала победу на дистанции 5 км. Анна смогла сохранить силы, и ускорится на последних метрах дистанции, что позволило ей одержать победу с результатом 16:47. Опередив ближайшую соперницу, Альбину Гадельшину, из Республики Башкортостан на 8 секунд. Тройке лидеров замкнула москвичка Наталья Леонтьева.
Вологжанка Анна Петрова - чемпионка России по кроссу
28.04.2022 [Спорт]
Вологжанка Анна Петрова стала чемпионкой России по кроссу.
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