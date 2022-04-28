Глава Счетной палаты Кудрин назвал ближайшие два года очень сложными

В ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации.

Инфляция в 2022-м составит 20,7 процента, в 2023-м — более 6 процентов. Экономика упадет в этом году до 12,%. Это предварительная оценка в Минэкономразвития и главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Сообщает ТАСС.

Выступая на заседании президиума Совета законодателей, Кудрин сказал, что следует оценить задачи в социальной политике, понять, что индексировать, сами параметры индексации, что запаздывает, а что идет раньше, и распределение ресурсов на нее. В текущем году дополнительные расходы бюджета на стабилизацию превысят четыре триллиона рублей.