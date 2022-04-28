VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»

Компания VK договорилась с «Яндексом» о покупке сервисов «Новости» и «Дзен».

«28 апреля 2022 г. VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «компания») объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», — говорится в сообщении компании.

Там уточняют, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу.