VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»

28.04.2022 [Общество]

Компания VK договорилась с «Яндексом» о покупке сервисов «Новости» и «Дзен».

«28 апреля 2022 г. VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «компания») объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», — говорится в сообщении компании. 

Там уточняют, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. 

Тэги: вконтакте, новости, дзен

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