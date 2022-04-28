Житель Шексны угрожал ножом компании молодых людей и ранил одного из них в шею

В Шексне сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего пьяного мужчину, который угрожал ножом компании молодых людей.

Об инциденте правоохранителям заявили очевидцы. Прибывшие на место росгвардейцы видели, как дебошир, угрожая расправой, набрасывается с ножом на потерпевших.

«На одном из молодых людей стражи правопорядка увидели кровь. Росгвардейцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи и оказали пострадавшему доврачебную помощь», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

23-летнего пострадавшего госпитализировали с резаной раной шеи. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Задержанного передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.