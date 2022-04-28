Дальнейшего роста цен ожидают 80% жителей России

80% россиян ожидают дальнейшего роста цен. Такие данные исследований опубликовал Институт общественного мнения «Анкетолог». Социологи также выяснили, изменения в продаже какой продукции отметили россияне, как это повлияло на их покупки и от каких товаров им пришлось отказаться.

98% россиян в течение последних двух месяцев заметили рост цен на какие-либо товары. 76% опрошенных характеризовали повышение стоимости как интенсивное, 23% — как умеренное, и лишь 1% — едва заметное.

– При этом, чем ниже доход респондентов, тем чаще они отмечали интенсивность роста цен — 80% опрошенных с ежемесячным доходом до 20 000 рублей против 69% среди тех, кто получает более 70 000 рублей, – говорится в данных исследования.

Абсолютное большинство респондентов – 89% – заметили повышение стоимости продуктов, 69% — предметов гигиены и косметики, 67% — бытовой химии, 65% — медикаментов, 64% — бытовой техники.

Более половины опрошенных – 54% – сообщили о росте цен на электронику, 53% — на одежду и обувь, 52% — автомобили и автотовары, и 50% — материалы для стройки и ремонта.

56% опрошенных в последние два месяца сталкивались с дефицитом привычных товаров, причем жители мегаполисов сообщали об этом несколько чаще — 59% против 50% респондентов из населенных пунктов, где проживают менее 20 тысяч человек.

Среди респондентов, заметивших нехватку каких-либо товаров, 72% сообщили о дефиците продуктов, 49% заметили недостаток медикаментов, 48% — предметов гигиены и косметики, 39% — бытовой химии, 23% отмечают нехватку одежды и обуви, тоже 23% — продукции для животных, 19% — канцелярии. Кроме того, 18% сообщили о дефиците автомобилей и сопутствующих товаров, 16% — бытовой техники, и 15% — электроники.

60% опрошенных стали чаще обращать внимание на акции и скидки, 56% перешли на товары с низкими ценами, 41% отказались от крупных приобретений. Также 36% стали в целом реже совершать покупки, 34% — реже приобретать отдельные категории товаров, 18% — чаще закупаться впрок, а 16% отказались от некоторых товаров повседневного спроса.

На более бюджетные товары из опрошенных респондентов перешли женщины старше 55 лет и имеющие ежемесячный доход до 20 000 рублей. И даже респонденты с доходом более 70 000 рублей чаще всего говорили о том, что стали запасать товары (23% против 15% с ежемесячным доходом до 20 000 рублей).

Многим россиянам пришлось изменить свои привычки. Так, например, среди россиян, отказавшихся от некоторых товаров повседневного спроса, 59% перестали брать готовую еду. 39% отказались от покупки косметики и парфюмерии, 35% — алкогольных напитков, 33% — пластиковых и бумажных товаров, например, салфеток или пластмассовых стаканчиков, 25% перестали покупать табачную продукцию, 21% — товары по уходу за домом, 17% — зоотовары, и 15% — медикаменты.

На вопрос «что именно стало причиной изменения их потребительских привычек» 85% респондентов отметили повышение цен, 60% – ухудшение материального положения. Почти треть опрошенных (28%) сказали, что стали более осознанно подходить к покупкам и избегать чрезмерного потребления, 20% говорят, что на их практики покупок повлиял дефицит товаров, 14% — изменение образа жизни. 11% сообщили, что ранее запаслись некоторыми товарами, поэтому сейчас не нуждаются в них.

Среди причин таких изменений на рынке 71% заметивших эти изменения, считают, что эти изменения произошли произошли из-за политической обстановки в стране и мире. 60% связывают изменения на рынке с нестабильной экономической ситуацией, 56% — с санкциями и эмбарго, 48% — инфляцией, 46% видят причину в отсутствии государственного контроля за ценами, 45% — уходе зарубежных компаний с российского рынка, и тоже 45% — деятельности спекулянтов и перекупщиков.