Выставка работ художника Эдуарда Игнатьева проходит в Вологде

Выставка «Староселье», где представлены работы художника Эдуарда Игнатьева проходит в Центре ремесел Вологде.

В экспозицию вошли акварельные работы и произведения масляной живописи. Также посетители увидят авторские изделия из дерева в стиле народной игрушки Геннадия Ивановича, отца художника.

Эдуард Игнатьев родился в 1966 году в Вологде. Окончил Свердловский архитектурный институт, успешно реализовывал проекты в графическом дизайне, участвовал в реставрации памятников федерального значения, преподавал в Художественной школе имени Корбакова. С 2018 года ведет курсы изобразительного искусства в галерее «Красный мост».

– В творчестве автора деревенская тематика занимает одно из центральных мест. Староселье – это удивительное и очень красивое место с богатой историей, это общее название для целого куста окрестных деревень Вологодского района: Кузнецово, Каничево, Старое. Оно находится на возвышенности между двух рек, что делает его природу очень колоритной, – рассказывают о выставке сотрудники Центра ремесел.

Посетить выставку можно до 15 мая в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Без выходных.

Возрастных ограничений нет.

