В Вожегодском районе предприниматель не выплатил работнику компенсацию за неиспользованный отпуск

28.04.2022 [Общество]

В Вожегодском районе следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты местному жителю компенсации за неиспользованный отпуск.

По версии следствия, в период с июля 2021 года по апрель 2022 года работодатель мужчины — индивидуальный предприниматель из посёлка Явенга — не заплатил потерпевшему, хотя имел необходимые средства и знал, что должен это сделать.

«В настоящее время следствием ведется работа по организации погашения этой задолженности», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование продолжается.

Тэги: отпуск, компенсация, работники, предприниматель, нарушение, уголовное дело

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