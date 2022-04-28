В Вожегодском районе предприниматель не выплатил работнику компенсацию за неиспользованный отпуск

В Вожегодском районе следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты местному жителю компенсации за неиспользованный отпуск.

По версии следствия, в период с июля 2021 года по апрель 2022 года работодатель мужчины — индивидуальный предприниматель из посёлка Явенга — не заплатил потерпевшему, хотя имел необходимые средства и знал, что должен это сделать.

«В настоящее время следствием ведется работа по организации погашения этой задолженности», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование продолжается.