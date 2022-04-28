Специалисты из Вологды оценят состояние лесов на Валааме

28.04.2022 [Общество]

В 2022 году сотрудники Рослесинфорга исследуют леса Калевальского, Костомушского, Сортавальского и Лахденпохского лесничеств. Часть этих лесов находится на уникальных островах — Валааме и Рахмансаари.

Работы будут проходить с 23 мая по 15 сентября. Сотрудникам Севлеспроекта предстоит обследовать более двух миллионов гектаров леса. Государственная инвентаризация лесов позволит оценить лес более чем по 100 показателям. Необходимо определить, какие виды деревьев встречаются в лесу, их возраст, диаметр, тип кроны и основные виды повреждений, оценить состояние почвы, подлеска и наличие мертвой древесины.

«Специалистам предстоит заложить 80 постоянных пробных площадей, которые позволят оценить характеристики лесных насаждений обследуемых территорий. Полученные данные используют в оценке экологического состояния лесов республики, а также способности деревьев к накоплению и поглощению углекислого газа. Государственная инвентаризация лесов является одним из главных видов лесоучетных работ, позволяющих получать быструю и достоверную информацию о лесах», — отметил директор вологодского филиала Рослесинфорга Григорий Савельев.

Лес на острове Валаам — это настоящая тайга, некоторым деревьям здесь больше трехсот лет. Остров — Рахмансаари интересен не только лесом, но и своей историей. В 1941 году здесь шли ожесточенные бои. 

 

Тэги: лес, валаам

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