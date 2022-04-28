Меры поддержки бизнеса в условиях санкций обсудили законодатели страны. Совет законодателей прошел в Санкт-Петербурге 27 апреля.
В комиссии по вопросам экономической и промышленной политики Совета законодателей в Санкт-Петербурге принял участие председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
Для Вологодской области поддержка бизнеса в это непростое время очень актуальна. Отрасль - крупнейший работодатель региона. Там трудятся более 191 тысяч вологжан - треть работающего населения. В числе самых востребованных сфер оказались торговля, строительство, обрабатывающее производство, транспорт и хранение.
Как рассказал Андрей Луценко, сейчас в Вологодской области официально зарегистрировано 48,5 тысячи малых и средних предприятий. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По всем видам мероприятий предусмотрено финансирование pacxoдов из областного и федерального бюджетов. Андрей Луценко в интервью привел примеры такой поддержки:
«Например, осуществляется финансовая поддержка субъектов малого бизнеса в виде гранта до 500 тысяч рублей. Прежде всего, такая поддержка касается социального предпринимательства».
Кроме того, с 2021 года запущен проект региональной интернет-площадки для продвижения местных товаропроизводителей «Сделано на Вологодчине» https://marketvologda.ru. Интернет-площадка позволяет местным товаропроизводителям на безвозмездной основе размещать неограниченное количество товарных предложений.
«Проект содействует расширению возможностей товаропроизводителей региона, повышению внутреннего cпpoca на их продукцию и продвижению за пределы региона», - поделился опытом Андрей Луценко.
В этом году Правительством области согласован первый пакет региональных мер поддержки бизнеса.
Приятно решение о представлении субсидий на возмещение 50 % затрат на транспортировку продукции на экспорт (но не более 3 млн рублей) .
Предусмотрены:
- субсидии на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (в размере 70 % от понесенных затрат, но не более 500 тыс. рублей).
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым после 28 февраля текущего года. Размер субсидии составляет не более 50% от уплаченных процентов по кредитам (но не более 5 млн. рублей на одного заемщика).
В связи с санкциями особенно актуален вопрос взаимодействия организаций с российскими потребителями продукции. В целях развития бизнес-кооперации в Вологодской области реализуется проект «Синергия роста 2.0».
Прямая поддержка субъектов малого предпринимательства — крестьянских (фермерских) хозяйств реализуется через предоставление грантов на развитие семейных ферм и гранта «Агростартап» в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов MCП».
«Кроме этого, сельскохозяйственные предприятия могут получить дополнительные виды государственной поддержки, определенные государственной программой развития AПK. Для обеспечения потребностей организаций региона необходимыми трудовыми ресурсами аграриям предусмотрено частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов-практикантов. Общий объем господдержки в 2022 году для предприятий Вологодской области составит не менее 3,2 миллиардов рублей», - подчеркнул Андрей Луценко