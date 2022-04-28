Меры поддержки бизнеса в условиях санкций обсудили законодатели страны. Совет законодателей прошел в Санкт-Петербурге 27 апреля.

В комиссии по вопросам экономической и промышленной политики Совета законодателей в Санкт-Петербурге принял участие председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Для Вологодской области поддержка бизнеса в это непростое время очень актуальна. Отрасль - крупнейший работодатель региона. Там трудятся более 191 тысяч вологжан - треть работающего населения. В числе самых востребованных сфер оказались торговля, строительство, обрабатывающее производство, транспорт и хранение.

Как рассказал Андрей Луценко, сейчас в Вологодской области официально зарегистрировано 48,5 тысячи малых и средних предприятий. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По всем видам мероприятий предусмотрено финансирование pacxoдов из областного и федерального бюджетов. Андрей Луценко в интервью привел примеры такой поддержки:

«Например, осуществляется финансовая поддержка субъектов малого бизнеса в виде гранта до 500 тысяч рублей. Прежде всего, такая поддержка касается социального предпринимательства».

Кроме того, с 2021 года запущен проект региональной интернет-площадки для продвижения местных товаропроизводителей «Сделано на Вологодчине» https://marketvologda.ru. Интернет-площадка позволяет местным товаропроизводителям на безвозмездной основе размещать неограниченное количество товарных предложений.

«Проект содействует расширению возможностей товаропроизводителей региона, повышению внутреннего cпpoca на их продукцию и продвижению за пределы региона», - поделился опытом Андрей Луценко.

В этом году Правительством области согласован первый пакет региональных мер поддержки бизнеса.

Приятно решение о представлении субсидий на возмещение 50 % затрат на транспортировку продукции на экспорт (но не более 3 млн рублей) .

Предусмотрены:

- субсидии на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (в размере 70 % от понесенных затрат, но не более 500 тыс. рублей).

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым после 28 февраля текущего года. Размер субсидии составляет не более 50% от уплаченных процентов по кредитам (но не более 5 млн. рублей на одного заемщика).

В связи с санкциями особенно актуален вопрос взаимодействия организаций с российскими потребителями продукции. В целях развития бизнес-кооперации в Вологодской области реализуется проект «Синергия роста 2.0».

Прямая поддержка субъектов малого предпринимательства — крестьянских (фермерских) хозяйств реализуется через предоставление грантов на развитие семейных ферм и гранта «Агростартап» в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов MCП».