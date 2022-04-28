В Череповецком районе неизвестные приковали собаку на цепь к дереву и бросили вместе со щенками

Неизвестные приковали собаку на цепь к дереву в поле за деревней Ботово в Череповецком районе. О случае жестокого обращения с животными сообщил приют «Спас».

Вместе с прикованной собакой рядом находились три маленьких щенка. Так их нашли местные жители, которые и сообщили о собаке в приют. Волонтеры забрали собаку-маму с щенками, сейчас они находятся в приюте «Спас».

«Собака очень доверяет человеку, несмотря на то, что с ней сделали… Ведь ее просто вывезли в поле, где нет укрытия, и приковали тяжелейшей цепью к дереву. Сколько она там просидела — неизвестно. Малышка очень сильно истощена: рёбра, тазовые кости обтянуты кожей. Очень нужна помощь кормами-паштетами для восстановления», — пишут зоозащитники.

Собака получила кличку Милана, ей и ее щенкам уже ищут новых хозяев.