В городской больнице Череповца возобновляют плановую помощь в полном объеме

В конце апреля городская больница на улице Ломоносова в Череповце планирует возобновить работу двух отделений по своему основному профилю.

К открытию готовят хирургическое и неврологическое отделения. Сейчас в помещениях проводится текущий косметический ремонт и трехэтапная санитарная обработка дезинфектантами против трех групп возбудителей инфекции: аэробных, анаэробных и вирусов.

По словам главного врача ЧГБ Андрея Погодина в хирургии будет 30 коек, в неврологии — 24. Так были до пандемии. Вновь открывающиеся отделения полностью оснащены необходимым оборудованием. Во время пандемии там появилось дополнительное оборудование — наркозно-дыхательная аппаратура, прикроватные и анестезиологические мониторы. Это все останется в отделениях.

В случае шестой волны COVID-19, отделения закрываться не будут, отметил врач. Часть больничного корпуса по-прежнему задействована под моногоспиталь. Он останется. При этом помещения отделений и моногоспиталя изолированы дру от друга.