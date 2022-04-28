В городской больнице Череповца возобновляют плановую помощь в полном объеме

28.04.2022 [Общество]

В конце апреля городская больница на улице Ломоносова в Череповце планирует возобновить работу двух отделений по своему основному профилю.

К открытию готовят хирургическое и неврологическое отделения. Сейчас в помещениях проводится текущий косметический ремонт и трехэтапная санитарная обработка дезинфектантами против трех групп возбудителей инфекции: аэробных, анаэробных и вирусов. 

По словам главного врача ЧГБ Андрея Погодина в хирургии будет 30 коек, в неврологии — 24. Так были до пандемии. Вновь открывающиеся отделения полностью оснащены необходимым оборудованием. Во время пандемии там появилось дополнительное оборудование — наркозно-дыхательная аппаратура, прикроватные и анестезиологические мониторы. Это все останется в отделениях. 

В случае шестой волны COVID-19, отделения закрываться не будут, отметил врач. Часть больничного корпуса по-прежнему задействована под моногоспиталь. Он останется. При этом помещения отделений и моногоспиталя изолированы дру от друга. 

 

Тэги: ковид, плановая помощь

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