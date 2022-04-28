Студентки Великоустюгского колледжа просят помощи, чтобы похоронить мать, которая погибла в пожаре

28.04.2022 [Общество]

Пожар оставил студенток Великоустюгского многопрофильного колледжа без матери, родительского дома и средств к существованию

25 апреля в поселке Подосиновец случился пожар, котором погибла 48-летняя женщина. Ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице. Все имущество и сбережения семьи были уничтожены огнем.

У пострадавшей семьи остались две дочери - близняшки, студентки Великоустюгского многопрофильного колледжа. На данный момент у девушек нет средств к существованию. Нет денег организовать похороны матери.

Сестры будут признательны любой финансовой помощи. Поддержать девушек можно переводом на карту Сбера, привязанную к номеру +7(912)330-08-71 (Марина Русиновская) или на карту Тинькофф, привязанную к номеру телефона +7(912)330-08-69 (Ирина Русиновская).

Тэги: помощь, пожар

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