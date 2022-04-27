Вологодские спортсмены-олимпийцы получили государственные награды

27.04.2022 [Спорт]

Вологодские спортсмены-олимпийцы получили государственные награды.

В Кремле прошла церемония награждения государственным премиями спортсменов-олимпийцев игр 2022 года, которые прошли в Пекине. Из рук Президента орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил бронзовый призер Игр в эстафете 4x7,5 км., биатлонист Максим Цветков, уроженец Бабаево.

Орденом Почёта был удостоен уроженец Вожеги Денис Спицов. Чемпион Олимпийских игр в эстафете 4x10 км. И бронзовый призер скиатлона 15+15 км.

Тем временем, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на прошлой неделе не явился на встречу с олимпийцами, которую сам и назначил. Об этом на своей страничке в Яндекс.дзен пишет череповецкая конькобежска, участница Олимпиады-2022, Евгения Лаленкова.

«Вологодские олимпийцы на встрече с губернатором! мы приехали из разных городов, но губернатор так и не почтил нас своим присутствием. Зато активный вид деятельности вёл, когда якобы болел за нас на ОИ», - написала она.

Тэги: олимпиады, награда

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