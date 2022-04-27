Вологжанин Антон Востриков завоевал серебряную медаль Чемпионата России по пауэрлифтингу, среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
Соревнования проходят в Екатеринбурге с 24 по 30 апреля.
Антон Востриков - кандидат в мастера спорта России, входит в состав сборной команды России по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина - пауэрлифтинг).
Вологжанин Антон Востриков завоевал серебряную медаль Чемпионата России по пауэрлифтингу, среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
Вологжанин Антон Востриков завоевал серебряную медаль Чемпионата России по пауэрлифтингу, среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
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