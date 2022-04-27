Более половины кинотеатров в России могут закрыться из-за недостатка фильмов

Половина кинотеатров в России может закрыться. 27 апреля стало известно, что критический недостаток репертуара в ближайшие два месяца спровоцирует падение выручки кинотеатров более чем на 80% и приведёт к закрытию как минимум половины заведений.

«События февраля и марта 2022 года драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката. Падение показателей марта 2022 года к марту 2021 года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019 года — 54% и 59% соответственно», — говорится на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров.

Российские продюсеры не могут быстро восполнить недостаток зарубежного репертуара

«У отрасли кинопоказа, в отличие от большинства остальных пострадавших отраслей, изначально отсутствует возможность параллельного импорта — копия кинофильма уже давно не является физическим носителем», — добавили в ассоциации.

При этом эксперты подчеркнули, что дистрибьюторы и продюсеры ведут активную работу по привлечению дополнительного контента. Так, удалось наладить сотрудничество со студиями из Азии, Латинской и Южной Америки. Кроме того, в повторный прокат выпустили классические российские и советские картины.

По прогнозам специалистов, совокупный убыток кинотеатров составит не менее 11,1 миллиарда рублей к концу года и 6,2 миллиарда в течение первых пяти месяцев.