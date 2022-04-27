Renault передаст контрольный пакет акций в «АвтоВАЗе» под управление РФ

Renault передаст контрольный пакет в «АвтоВАЗе» под российское управление. Сделка будет стоить всего один рубль. Но при этом Renault будет иметь возможность выкупить завод обратно за эту же цену. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Там пояснили, что Renault приняла решение о продаже завода из-за дефицита средств на поддержание работоспособности своих подразделений в России.

Покупателем выступает Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), который подчиняется Минпромторгу.

Сейчас Renault принадлежит почти 68% «АвтоВАЗа», оставшимися пакетом владеет госкорпорация «Ростех».

Сделка по продаже активов будет оформлена с опционом на пять или шесть лет. В течение этого срока Renault будет имет право выкупить свои доли обратно.