К 2026 году в Вологодской области газифицируют 51 населенный пункт

До 2026 года в Вологодской области газифицируют 51 населенный пункт.

На эти цели в рамках программы по развитию газоснабжения и газификации региона планируется направить свыше 22 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко по итогам заседания комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики.

Один из вопросов повестки был посвящен поэтапному завершению газификации субъектов Российской Федерации. Для решения этой задачи в марте 2020 года при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации создан Совет по вопросам газификации. В него входят 78 человек, в том числе 53 сенатора. Всего было проведено 8 заседаний Совета, на которых рассмотрены вопросы газификации 19-ти регионов.

Что касается Вологодской области, то у нас газификация населенных пунктов области осуществляется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации, которая была утверждена в 2020 году.

Она предусматривает строительство и реконструкцию 33 объектов, в том числе газопроводов-отводов к г. Кириллов — Липин Бор — Белозерск — Вытегра, г. Устюжна, г. Харовск, Вологда-Череповец, п. Туровец и межпоселковых газопроводов на территории Верховажского, Кадуйского, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Череповецкого, Вологодского, Сокольского, Устюженского, Харовского, Великоустюгского, Тотемского, Тарногского и Усть-Кубинского районов.

Планируется, что к 2026 году будет газифицирован 51 населенный пункт, обеспечен доступ к системе газоснабжения порядка 10000 домовладений и квартир, на газ будут переведены 25 котельных.

Напомним, в прошлом году уже завершено строительство газопровода-отвода и ГРС г. Кириллов.

Не менее важный вопрос — это догазификация населенных пунктов, то есть подключение домовладений к уже существующим сетям. Партией «Единая Россия» по поручению Президента Владимира Владимировича Путина был разработан проект по социальной газификации. На базе регионального отделения партии работает общественный совет проекта, в который входят депутаты «Единой России», члены Правительства области и руководители «газовых» компаний, — рассказал председатель законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. — В настоящее время в Вологодской области подано свыше 13 тысяч заявок на догазификацию, принято более семи тысяч. По моему поручению усилена работа по отклоненным заявкам. Специалисты компании «Газпром газораспределение Вологда» и участники партийного проекта «Социальная газификации» помогают вологжанам разобраться в причинах отказа, собрать необходимые документы и правильно оформить запрос».

Получить консультацию по вопросам газификации можно по телефону колл-центра 8-800-350-40-04 или в клиентских центрах компании «Газпром газораспределение Вологда». Оформить заявку на догазификацию можно через пор

талы Единого оператора газификации Госуслуг, а также в офисах и на сайте региональной газораспределительной компании voloblgaz.ru.