К 2026 году в Вологодской области газифицируют 51 населенный пункт

27.04.2022 [Общество]

До 2026 года в Вологодской области газифицируют 51 населенный пункт.

На эти цели в рамках программы по развитию газоснабжения и газификации региона планируется направить свыше 22 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко по итогам заседания комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики.

Один из вопросов повестки был посвящен поэтапному завершению газификации субъектов Российской Федерации. Для решения этой задачи в марте 2020 года при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации создан Совет по вопросам газификации. В него входят 78 человек, в том числе 53 сенатора. Всего было проведено 8 заседаний Совета, на которых рассмотрены вопросы газификации 19-ти регионов.

Что касается Вологодской области, то у нас газификация населенных пунктов области осуществляется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации, которая была утверждена в 2020 году.

Она предусматривает строительство и реконструкцию 33 объектов, в том числе газопроводов-отводов к г. Кириллов — Липин Бор — Белозерск — Вытегра, г. Устюжна, г. Харовск, Вологда-Череповец, п. Туровец и межпоселковых газопроводов на территории Верховажского, Кадуйского, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Череповецкого, Вологодского, Сокольского, Устюженского, Харовского, Великоустюгского, Тотемского, Тарногского и Усть-Кубинского районов.

Планируется, что к 2026 году будет газифицирован 51 населенный пункт, обеспечен доступ к системе газоснабжения порядка 10000 домовладений и квартир, на газ будут переведены 25 котельных.

Напомним, в прошлом году уже завершено строительство газопровода-отвода и ГРС г. Кириллов.

Не менее важный вопрос — это догазификация населенных пунктов, то есть подключение домовладений к уже существующим сетям. Партией «Единая Россия» по поручению Президента Владимира Владимировича Путина был разработан проект по социальной газификации. На базе регионального отделения партии работает общественный совет проекта, в который входят депутаты «Единой России», члены Правительства области и руководители «газовых» компаний, — рассказал председатель законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. — В настоящее время в Вологодской области подано свыше 13 тысяч заявок на догазификацию, принято более семи тысяч. По моему поручению усилена работа по отклоненным заявкам. Специалисты компании «Газпром газораспределение Вологда» и участники партийного проекта «Социальная газификации» помогают вологжанам разобраться в причинах отказа, собрать необходимые документы и правильно оформить запрос».

Получить консультацию по вопросам газификации можно по телефону колл-центра 8-800-350-40-04 или в клиентских центрах компании «Газпром газораспределение Вологда». Оформить заявку на догазификацию можно через пор

талы Единого оператора газификации Госуслуг, а также в офисах и на сайте региональной газораспределительной компании voloblgaz.ru.

Тэги: газ, газификация

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодская область вымирает: Вологдастат зафиксировал рекордную убыль населения
Мать солдата из Бабаево, погибшего в ходе военной спецоперации: «Мы все равно гордимся и за нашу Россию, и за нашего президента»
В Подмосковье случился пожар в доме, который предположительно принадлежит сыну сенатора от Вологодской области
В Междуреченском районе произошёл взрыв на газопроводе Ухта-Торжок
В Вологде задержали автомобиль «Geely» с госномерами СССР
Рождественский парк в Вологде вошел в число лучших проектов благоустройства в России
В ходе спецоперации в Украине погиб уроженец Бабаевского района Дмитрий Шабанов
Вкладывать деньги в недвижимость в Вологодской области оказалось невыгодно
Виктор Шендерович*: «Писатель Белов перекатывал чужое частное письмо, даже не потрудившись изменить имена»
В микрорайоне Осаново в Вологде на 4 дня отключат воду

Похожие новости

Жителям Вологодской области помогают правильно подать заявку на догазификацию

В Вологодской области подано свыше 13 тысяч заявок на догазификацию, и почти 6 тысяч отклонены по разным причинам 

623
0

Житель Великого Устюга попал под уголовную статью за незаконное подключение к газовой сети

В Вологодской области это первое подобное уголовное дело

1156
0

Суды двух инстанций подтвердили законность предупреждения вологодского УФАС компании ООО «ГорГаз»

Еще одно дело вологодской антимонопольной службы в отношении специализированной газовой компании устояло в судах двух инстанций

1955
0

Белозерский районный суд признал незаконным бездействие местной администрации

Решение районной Фемиды касается поставок сжиженного газа населению

1097
0

В Вологодской области предлагают увеличить компенсацию на покупку газа в баллонах

В районах собираются создать муниципальные организации, которые смогут работать по установленному тарифу и субсидироваться из областного бюджета

1442
0

Полторы тысячи вологжан получили уведомления об отключении газа из-за отсутствия договоров на техоблуживание

В итоге газ отключили только пятерым, остальные поспешили обратиться в специализированные организации и подписать документы

1197
0

ООО «Управление Севергаз» грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства

На действия поставщика газа пожаловались несколько управляющих компаний из районов

1791
0

В Вологде еще один дом отключат от газа из-за отсутствия договора на техобслуживание сетей

Речь идет о доме №18 по улице Болонина

1275
0

Жильцов аварийного дома в Вологде отключили от газа

Проверка выявила утечку, но устранить ее газовики не могут - с ними не заключен договор на техобслуживание дома

7159
0

В Никольском районе газовики, продавая баллоны, не выдавали чеки жителям

Людей также не информировали их о правилах безопасности при замене и транспортировке газовых баллонов

1348
0

В домах нескольких микрорайонов Вологды на три дня отключат газ

Отключение связано с вводом в эксплуатацию построенного участка газопровода через железнодорожные пути вдоль улицы Ленинградская

3745
0

Арбитражный суд освободил ООО «Управление Севергаз» от уплаты в бюджет 62 млн. рублей

Сотрудники ФНС пришли к выводу, что организация использовала схему «дробления бизнеса» для ухода от налогов, но Арбитражный суд Вологодской области пришел к выводу, что деятельность всех организаций носит самостоятельный характер 

1743
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

К 2026 году в Вологодской области газифицируют 51 населенный пункт
В Украине погиб житель Верховажского района
Две золотых медали завоевали череповчане на Чемпионате России по французскому боксу-сават
Эксперты Международного экологического форума: Вологда имеет хороший потенциал в разрезе устойчивого экономического развития
В Вологодской области растет количество людей, которые пострадали от укуса клеща
В Великом Устюге в полях, куда вывозили снег из города, образовалась свалка
«Дорожный вопрос»: Алексей Шумилов о том, какие ремонты пройдут в этом году на дорогах Вологды, и когда исчезнет пробка на Герцена
 
26.04.2022 [Общество]

Вместо лыжни — улица: жители Вологды обеспокоены тем, что городская лыжня уйдет под застройку

1019
0
26.04.2022 [БлогоVO]

Что будет с медициной в России. Нейрохирург Алексей Кащеев

563
0
26.04.2022 [Обзор Прессы]

Уникальные кирпичи привозят в Кириллов для реставрации стен крепости 17 века

329
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика