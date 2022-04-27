Две золотых медали завоевали череповчане на Чемпионате России по французскому боксу-сават, который прошел в Санкт-Петербурге с 21 по 24 апреля.



В соревнованиях приняли участие более 200 лучших бойцов этого вида единоборств со всей страны. Наш регион на соревнованиях представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца, подопечные тренера Алексея Шадровцева.

Победителем среди мужчин стал Ярослав Годованец. В весовой категории 85 кг, Ярослав победил двухкратного чемпиона последних двух лет Владимира Штибена. Среди женщин победу одержала Анастасия Гавриченко.



Всего на счету череповецких спортсменов 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медалей.

